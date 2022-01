Allarme terapie intensive, balzo del Trentino: il 29% occupato da pazienti Covid

ROMA. A livello nazionale, il 17% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid (era l'11% il 24 dicembre) e il tasso cresce in 9 regioni in 24 ore: PA Trento (29%), Calabria (al 18%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (21%), Lazio (21%), Liguria (21%), Lombardia (16%), Umbria (15%), Veneto (21%). E' quanto emerge dal monitoraggio Agenas del 9 gennaio.

Il tasso è stabile oltre la soglia del 10% (la soglia critica fissata dal decreto) in Abruzzo (15%), Campania (11%), Piemonte (23%), Sardegna (12%), Sicilia (16%), Toscana (20%),Valle d'Aosta (18%). In calo Marche (21%), PA Bolzano (18%). Stabili sotto il 10% Basilicata (3%), Molise (5%) e Puglia (8%).