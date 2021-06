Allarme per una barca rovesciata sul lago di Caldonazzo

CALDONAZZO. Paura oggi (23 giugno) sul lago di Caldonazzo. Sommozzatori ed elicottero dei vigili del fuoco mobilitati nel tardo pomeriggio per la segnalazione di una barca rovesciata nel lago.

Il maltempo ha fatto temere il peggio e scattare subito la macchina dei soccorsi. Fortunatamente l'imbarcazione è stata recuperata e si è accertato che non ci fosse nessuno a bordo. C'è però anche chi racconta che i diportisti siano riusciti a mettersi in salvo.

Anche la Valsugana nel pomeriggio è stata colpita da un violento temporale. Nubifragi si sono scatenati in tutta la regione, da Trento a Bolzano, con forti raffiche di vento.

Il sindaco di Calceranica Cristian Uez avverte: "In caso di maltempo non si esce in barca. Capita troppo spesso che la gente rischi".