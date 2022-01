Al via domani (5 gennaio) in Trentino le dosi booster per i 16-17enni

TRENTO. Saranno prenotabili da domani (mercoledì 5 gennaio) a partire dalle 18 le dosi booster di vaccino anti Covid per i ragazzi di 16 e 17 anni.

Una notizia attesa da tanti ragazzi e tante famiglie, perché la vaccinazione è l’unico strumento al momento per combattere la diffusione del virus e in particolare della variante Omicron che sta spingendo su i contagi (oggi, martedì 4 gennaio, il record di contagi in Trentino, 2290) e che colpisce anche giovani e giovanissimi.

Un modo per tutelare la vita sociale dei ragazzi e soprattutto tentare di ridurre i contagi a pochi giorni dalla ripresa delle scuole, il 10 gennaio, dopo le feste di Natale.

Proprio per arginare la corsa del Covid in Alto Adige vengono distribuite in questi giorni 5 test nasali gratis per ogni alunno con l’appello dell’Azienda sanitaria a testarsi il 9 gennaio, il giorno prima del rientro in classe.

In Trentino l’Azienda sanitaria ha annunciato per giovedì 6 gennaio e sabato 8 l’avvio delle dosi per la fascia 5-11 anni.