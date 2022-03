Addio a Walter Eschgfäller, l’anima rock di Bolzano

BOLZANO. Walter Eschgfäller, Telly per gli amici, era uno che il rock ce l’aveva nel sangue, nel cuore, nella testa, che vissuto la sua intera vita a ritmo di rock. Ma un pezzo del suo cuore apparteneva all’Islanda. Se n’è andato nel pomeriggio di ieri l’altro, dopo un ricovero in ospedale, a 67 anni.

Da sempre vicino ai musicisti, ai giovani, alle band, Walter, dopo un inizio nelle radio private, è stato tra i fondatori di Liederszene Südtirol e l’organizzatore, per una decina di anni, di School’s Out Festival, il grande concerto rock con cui gli studenti festeggiavano la fine dell’anno scolastico e che ospitava giovani band locali e gruppi internazionali come gli americani Bloodhound Gang, in spazi come il Palasport e la Fiera. Ha dovuto affrontare campagne campali per difendere la sua “creatura” contro le critiche dei politici, della popolazione e spesso della stampa, fino a che ha gettato la spugna e ha chiuso definitamente uno dei pochi palchi che questa terra lasciava ai giovani musicisti.

Da quarant’anni gestiva Disco New, il negozio di dischi in via Ospedale, sulle cui pareti facevano bella mostra le foto fatte con i Mad Puppet, Giorgio Moroder, Dressy Vagabonds, e i dieci dischi d’oro dei Frei.Wild. Il negozio era fonte costante di gioie, ma anche dolori e preoccupazioni: quando la gente ha smesso di comprare dischi, quando l’epidemia gli ha dato una mazzata. Adesso si stava riprendendo grazie ai vinili, e da lui si trovavano subito tutte le novità, i dischi in edizione limitata, firmati dagli artisti. La sua “carriera” nella musica inizia già negli anni Settanta ed è ricca di grandi soddisfazioni, fino a incrociare la strada dei Deep Purple…

