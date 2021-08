Addio a Nives Simonetti. Per 30 anni voce della Rai

BOLZANO. Se n’è andata Nives Simonetti, 74 anni, per tre decenni (dal 1978 al 2008) voce della Rai. Dopo la laurea in Lettere con la tesi in Storia contemporanea sulla marcia fascista a Bolzano del 1922, aveva insegnato italiano nella scuola media in lingua tedesca “Aufschnaiter”, sezione staccata del Conservatorio.



Poi, nel 1978, aveva vinto il concorso bandito dalla Rai in concomitanza con la nascita della terza rete televisiva ed era approdata alla sede di piazza Mazzini come programmista-regista. Ideando e realizzando programmi radiofonici e televisivi, per la rete locale e per le reti nazionali, ispirati in particolare a temi culturali: musica, arte, storia locale.



È stata anche membro del Comitato artistico del Teatro Stabile (dal 2002 al 2005), del consiglio di amministrazione del Bolzano Festival Bozen (dal 2005 al 2007), del Festival del Contemporaneo Transart (dalla fondazione, dal 2000 in poi), del Comitato artistico dell’Istituto Musicale “Vivaldi”, dal 2007 al 2012. Nel 2011, assieme a Nando Brasolin, il compagno di una vita, ed un gruppo di amici - in collaborazione con l’Istituto Vivaldi - ha fondato l’associazione senza fine di lucro “Musica in Salotto” (www.musicainsalotto.it). Obiettivo del progetto: far conoscere i talenti musicali di un territorio tradizionalmente interessato alla musica e ricordare gli insegnanti che hanno fatto la storia del Conservatorio e della città di Bolzano, realizzando con successo di pubblico e di critica 65 concerti dal 2011 al 2018.



«Nives - racconta Carlo Gallesi, amico di una vita - aveva un molteplicità di interessi che spaziavano dalla cultura nelle diverse declinazioni all’ortofloricoltura. Ma la sua prima passione rimaneva la musica. Aveva conosciuto mio padre Antonio che suonava l’oboe nell’orchestra Haydn. Per andare in Rai passava sempre per corso Libertà dove, dopo aver lasciato l’insegnamento, io avevo aperto un negozio di antiquariato. È così che ho scoperto che oltre all’interesse per la musica, condividevamo quello per la Francia. Assieme a Nives e Nando, suo marito, abbiamo passato intere serate a parlare delle nostre passioni comuni». Oltre alla cultura, la programmista-regista nel tempo libero amava dedicarsi, almeno fino a quando ha abitato a Settequerce, prima di trasferirsi in centro a Bolzano, all’orto e al giardinaggio. «E per vedere le ultime novità del settore - ricorda ancora Gallesi - partecipava alle grandi mostre di Genova e Londra. Un’altra sua passione era il ricamo. Tanto che aveva aperto anche un negozio di pizzi e merletti».



I funerali di Nives Simonetti si sono svolti oggi, lunedì 16 agosto alle ore 11, presso il Cimitero di Bolzano.