Addio a Michele Bolognini, voce dell’hockey Bolzano: aveva 46 anni

BOLZANO. E' morto questa mattina (19 febbraio) in una clinica di Monaco di Baviera il giornalista Michele Bolognini, vice caporedattore dell'Ufficio stampa della Provincia di Bolzano, voce e penna dell’hockey azzurro e biancorosso. Aveva 46 anni.

Da tempo il giornalista era una figura chiave della comunicazione di Palazzo Widmann. In questi anni non ha comunque mai abbandonato la sua grande passione per l’hockey su ghiaccio, ereditata dal padre Giancarlo Bolognini, scomparso nel 2019. Michele Bolognini è stato infatti la 'voce' di Video Bolzano 33 durante innumerevoli partite dell'Hc Bolzano.

In una intervista rilasciata a fine dicembre al quotidiano Alto Adige , a Massimiliano Bona, raccontò della lotta contro il male che da ormai due anni lo perseguiva. "È qualcosa che hai dentro di te, non sai se andrà via ma lotti ogni singolo giorno per tenerlo il più possibile ai margini della tua vita", disse. "Per combattere quest'ospite indesiderato - aggiunse - bisogna essere forti anche mentalmente". "Diciamo che ho cambiato punto di osservazione e...navigo a vista", questo un altro passaggio toccante dell'intervista.

Lascia la moglie Daniela e i figli Simon e Nicolò.