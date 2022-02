Addio a Franz Haas, il mondo dell'enologia perde uno dei suoi maestri

BOLZANO. Vasto cordoglio nel mondo dell’enologia per la scomparsa di Franz Haas, fra i più noti produttori di vino della regione, illustre rappresentante di una famiglia che da sette generazioni produce vino.

Franz Haas VII è stato un uomo di tradizione, ma con lo spirito dell’innovazione e della sperimentazione. Non ha mai temuto le sfide, perché per lui vino è sempre stato sinonimo di vita. Per più di trent’anni ha vinificato il Pinot Nero, vitigno nobile capace di dare vita a vini straordinari, ma anche imprevedibile nella coltivazione e molto soggetto a malattie e sbalzi climatici.

In questo lasso di tempo non ha vinificato un solo Pinot Nero per anno, ma diversi, per seguire varie tesi, varie prove di coltivazione dei diversi cloni, varie prove di vinificazione, varie prove di affinamento. Franz, da preciso quale è, ha naturalmente tenuto il conto, e ad oggi i Pinot Nero da lui vinificati sono 592.

"Ci ha lasciato prematuramente Franz Haas, ma il tuo ricordo, carissimo Franz, rimarrà con noi attraverso i tuoi vini per sempre”, scrive su Facebook la Fondazione Italiana Sommelier - Trentino Alto Adige. “Abbiamo perso un grandissimo Maestro! Sentite e profonde condoglianze da tutto lo staff di Fondazione Italiana Sommelier - Trentino Alto Adige”.