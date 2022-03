Accesso dei visitatori negli ospedali trentini solo ai vaccinati con terza dose o guariti (con tampone)

TRENTO. A partire dal 10 marzo 2022 entrano in vigore le nuove regole per l'accesso di visitatori, caregiver e accompagnatori nei reparti di degenza degli ospedali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Per accedere ai reparti - informa l'azienda sanitaria - sarà necessario essere in possesso di Green pass rilasciato dopo la dose di richiamo (booster).

L'accesso è consentito anche a chi ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) oppure è guarito, ma in questo caso oltre al Green pass viene richiesto un tampone antigenico o molecolare negativo fatto nelle 48 ore precedenti. La verifica del Green pass può essere eseguita dal personale all'ingresso della struttura ospedaliera o dal personale di reparto.

I singoli ospedali hanno comunque la possibilità di applicare regole più restrittive in base allo specifico contesto epidemiologico. I visitatori possono sostare solo nella stanza del paziente ricoverato. In casi particolari, i primari dei singoli reparti possono autorizzare anche le visite ai pazienti Covid (o sospetti), ovviamente con l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione e il rispetto delle norme anticontagio, seguendo le indicazioni del personale di reparto.