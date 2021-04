A Bolzano un "tesoro" nascosto in cantina: la polizia trova 750mila euro in contanti

BOLZANO. L’impressione è che proprio a ridosso delle festività pasquali la polizia di Bolzano abbia messo le mani su un traffico di denaro e droga di proporzioni mai viste in Alto Adige. In effetti l’altro giorno gli uomini della Squadra Mobile di Bolzano, a seguito probabilmente di una intercettazione, hanno fatto irruzione in un locale di uso comune di un condominio del centro, nella zona di via Marconi poco distante dalla Questura. E’ probabile che la polizia sapesse che cosa stesse cercando.

I controlli si sono ben presto rivelati positivi nel senso che in tre grossi contenitori di ferro depositate nel locale è stata recuperata una somma da capogiro e cioè 750 mila euro rigorosamente in contanti. Assieme all’ingente somma di denaro, gli agenti hanno anche trovato depositato un chilo di hashish. Il denaro è stato subito trasferito in Questura, contato e posto sotto sequestro.

La somma era composta in gran parte da banconote da 50 euro, poche da 500 euro, alcune da 200. Tutte le banconote erano state ordinatamente sistemate in mazzette con indicazione dei singoli importi, mazzetta per mazzetta. Quando i soldi sono stati trasferiti in Questura per procedere al sequestro, è stato necessario utilizzare un tavolo da riunioni per poter procedere al conteggio ufficiale della somma.

Per il momento sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti anche perché è in corso una dettagliata indagine. Ma alcuni dettagli sono comunque emersi.

