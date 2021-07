A Bolzano il primo corso prematrimoniale laico e arcobaleno 

BOLZANO. Non ci sono più i matrimoni di una volta. Primo, perché si va sempre meno in chiesa e sempre più in Comune: in Alto Adige, ormai, il 73% di chi si sposa. Poi, perché non è detto che, per fare coppia, alla fine ci si sposi: le convivenze di fatto sono aumentate di dieci volte rispetto agli ultimi tre anni.

E ancora. Chi dice sì lo dice sempre di più in una lingua diversa dall'italiano, dal tedesco e dal ladino: il 30% delle nozze altoatesine sono celebrate tra stranieri. Che arrivano da tutto il mondo e che tutto il mondo portano qui. E poi, quando lo portano, magari si incrociano non tra gli stessi, ma tra culture diverse tra loro: islamici con ortodossi, cattolici con induisti.

La conclusione è che il matrimonio, come un po’ tutto, si trova in quel terreno fluido dove niente sta fermo. Poi c'è una ulteriore ibridazione, prodotto, questa, della nuova inclusività che sta facendosi largo nella tradizionale struttura dei rapporti tra sessi: crescono le coppie omosessuali, forse qui meno che in Italia, ma crescono. E offrono, in virtù della loro stessa presenza, una visione più aperta e civile, in senso anche giuridico, della coppia.

In mezzo a tutti questi cambiamenti che succede se due decidono di provarci? Una volta c’era il corso prematrimoniale: il sacerdote (spesso lo stesso che avrebbe celebrato il matrimonio), la parrocchia , la sicurezza di un percorso milioni di volte e da milioni di anni sperimentato. Dunque?

«Non dobbiamo buttar via il bambino con l’acqua sporca - dice Francesco Campana - perché se pur la tradizione non ha più gli stessi numeri di un tempo, l’idea di una preparazione resta buona». Il quale, con la coop Explora ha messo in piedi una sorta di versione laica del corso ecclesiale . Si chiama “Le vie dell’amore”, la proposta.

Dentro uno schema guida: se era complicato una volta fare coppia tra simili, stessa lingua, stessa religione, più o meno stessi valori, ancor più oggi serve una chiave di comprensione preventiva dei diritti e dei doveri, del quadro giuridico che aspetta gli stranieri con l’idea di sposarsi e pure delle possibili, diverse modalità che le nuove leggi della Repubblica offrono alle candidate coppie di fatto, agli omosessuali, alle minoranze. Insomma, un mondo nuovo, richiede nuove carte geografiche.

«Partiamo a settembre con un calendario di cinque incontri - anticipano i vertici di Explora, la coop ora partner de La Strada - che inizieranno qui a Bolzano per poi , successivamente, estendersi nel territorio. Si parte con la conoscenza tra i partecipanti, si ragiona poi sul terreno della psicologia, del quadro giuridico, delle conseguenze economiche, della risoluzione dei conflitti, delle possibilità di condividere valori comuni anche per persone si diversa provenienza e cultura».

In pratica, una bussola. Come dire: sposarsi (o unirsi o convivere) è bello ma il dopo può essere complicato. Soprattutto oggi che anche il matrimonio tradizionale ha il fiato corto per via di nuove consapevolezze (il 21 % delle separazioni avviene con la moglie più istruita del marito), per differenze socio culturali più che per problemi sentimentali. Senza contare che, ormai, i bimbi nati appartengono per il 40% a coppie non sposate e che sono raddoppiate le seconde nozze, frutto a loro volta per la gran parte, della fine di matrimoni di lunga durata.

Ci si separa sempre più tra non più giovani, in sostanza. Tra vite che si allungano e vite sempre diverse tra loro, ecco dunque che nasce un corso per prepararsi meglio a vivere in coppia in contesti in cui la coppia è un arcobaleno di situazioni. E non solo omosessuali. «Uno degli aspetti più innovativi del corso le “vie dell’amore - chiarisce Francesco Campana - è l’aggiunta del lavoro di gruppo.

Le coppie sono chiamate a non confrontarsi solo tra loro, tra due, ma a mettersi in relazione con gli altri. Quasi un allenamento a quello che trovano tutti i giorni, tra diversità e nuovi problemi, nella vita di sempre». Cinque incontri, per iniziare. Con giuristi (Alessio Cuccurullo) pedagogisti (Elena Faccio, anche direttrice del corso) e appoggio del Comune ( alla presentazione c'era anche l'assessore Andriollo). Sede che sarà comunicata a breve, eventuali iscrizioni a info@explora.bz.it p.ca.