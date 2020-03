Coronavirus, sesta vittima in regione: un'anziana ultranovantenne a Merano

BOLZANO. Quarto morto da Coronavirus in Alto Adige, sesto in regione. Stanotte un'anziana ultranovantenne con in condizioni di salute fortemente compromesse è deceduta a Merano.

Fino alla tarda notte si sono attestati a quota 41 i casi confermati da infezione Covid-19, quindi risultati con esito positivo. Oggi (14 marzo) si proseguirà con le valutazioni.

Complessivamente il numero totale delle persone positive in Alto Adige sale quindi su 166 (125 ieri, 41 nuovi). Presso le strutture dell'Azienda sanitaria sono ricoverate finora 74 persone con Covid-19 accertato, tra queste 13 a Colle Isarco. Per 22 pazienti ricoverati l'esito del test non è ancora pervenuto. 15 sono stati accertati con esito negativo.

Numero record di campioni analizzati: 350 quelli analizzati ieri presso il Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda sanitaria.

In terapia intensiva si trovano attualmente 10 persone il cui test è risultato positivo.

Ieri è stato comunicato ai Comuni della Provincia il numero di persone il cui test ha avuto esito positivo e quello di coloro che si trovano in quarantena domestica. Non sono compresi in queste cifre i dati dei turisti ed eventuali lavoratori stranieri che sono risultati positivi una volta lasciato l'Alto Adige.