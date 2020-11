Coronavirus, in Trentino altre 3 vittime e 112 nuovi contagi, ci sono 23 ricoveri in più

TRENTO. Ancora tre vittime e 112 nuovi contagi in Trentino. Salgono a 212 i ricoverati (in aumento di 23) e a 12 le persone in terapia intensiva (uno in più). I dati sono stati comunicati oggi, 3 novembre.

Da un lato il numero dei positivi che registra una significativa flessione, dall'altro quello dei ricoveri che sale anche oggi. Sono le due cifre che colpiscono di più leggendo il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei positivi al tampone molecolare, 36 sono sintomatici. Molto alto il numero degli over 70 fra i nuovi contagiati che tocca quota 58.



Nel rapporto si indicano anche 3 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare, dato che potrebbe incidere sul numero delle classi da mettere in quarantena che ieri sono risultate essere 200.

Infine i tamponi: quelli analizzati ieri sono stati 1.527, tutti all'Ospedale Santa Chiara di Trento.