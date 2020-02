Treno deragliato a Lodi: venerdì sciopero di due ore in Trentino

TRENTO. Dopo il drammatico incidente ferroviario in cui hanno perso la vita due macchinisti, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato due ore di sciopero, dalle 12 alle 14, per il personale del gestore della rete nazionale, delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci e delle società che svolgono servizi in appalto a bordo treno quali pulizia, servizi di ristorazione e accompagnamento treni notte. Alla mobilitazione aderiscono anche i lavoratori che operano in Trentino, ad eccezione dei dipendenti di Trentino Trasporti che operano sulla tratta della Valsugana che non possono partecipare per questioni contrattuali, ma - si legge in una nota sindacale - «esprimono comunque piena e totale solidarietà alle famiglie delle vittime».

Filt Cgil del Trentino ribadendo la totale vicinanza ai familiari dei due macchinisti rimasti uccisi e ai feriti sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza delle linee ferroviarie e dei mezzi che vi circolano. «Da anni ormai che poniamo al centro dell'attenzione tale tematica tanto da aver già condotto e programmato incontri tecnici con rete ferroviaria italiana riguardante la sicurezza delle linee frequentate dai lavoratori e utenti della nostra provincia», scrivono il segretario provinciale Stefano Montani e Alberto Sicari, che segue il settore per la Filt.

I sindacati hanno chiesto alle imprese ferroviarie coinvolte nello sciopero che gli importi trattenuti dalle buste paga dei lavoratori vengano devoluti ai familiari delle vittime di questo gravissimo incidente.