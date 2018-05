Wellens vince a Caltagirone, Dennis resta in rosa

CALTAGIRONE (CATANIA). Tim Wellens (Lotto Fix All) ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la Catania-Caltagirone (202 km). Il belga ha preceduto sulla rampa finale il canadese del Team Education First Michael Woods ed il veneto della Lotto NL Jumbo Enrico Battaglin. Rohan Dennis (BMC) sempre in maglia rosa, dal quale hanno perso 6 secondi Fabio Aru (UAE Emirates) e ben 17 Chris Froome (Team Sky).