Wawrinka non lascia scampo a Sinner

ANVERSA. Una straordinaria prestazione di Stan Wawrinka ferma la cavalcata di Jannik Sinner ad Anversa. Il 18enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere in semifinale allo svizzero, numero 18 del ranking ATP, in due set per 6-3 6-2.

Sinner è reduce da una settimana pazzesca. Il fenomeno altoatesino ha sconfitto in Belgio all’esordio il polacco Kamil Majchrzak (ATP 91), poi la stella francese Gael Monfils (ATP 13) e ieri, nei quarti, lo statunitense Frances Tiafoe (ATP 53).

Nonostante la sconfitta l’azzurrino Next Gen porta a casa 32.730 euro di montepremi e ben 90 punti ATP. Nella classifica mondiale Sinner sale al 101° posto in classifica e sfiora dunque l’accesso tra i Top 100. Ieri l’altoatesino era virtualmente il numero 100, oggi è stato però superato dal giapponese Yasutaka Uchiyama, che ha raggiunto la finale del Challenger di Ningbo.

La prossima settimana il tennista pusterese giocherà con una wild card nel main draw dell’ATP 500 di Vienna. Proprio oggi è stato sorteggiato il tabellone principale: esordio fortunato per Sinner, che al primo turno trova un giocatore proveniente dalle qualificazioni.