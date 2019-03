Valsugana Historic e Classic, cambia il percorso

BORGO VALSUGANA. Per la nona edizione del Valsugana Historic Rally e Classic lo staff organizzativo composto da Manghen Team e Team Bassano, in collaborazione con Autoconsult Competition, si era messo in moto con largo anticipo e nel mese di ottobre 2018 aveva già elaborato il percorso in attesa degli ultimi dettagli e della conferma della data che sarebbe stata decisa nella tradizionale riunione di fine anno. Nessuno immaginava che di lì a qualche giorno, il 29 ottobre, un violento nubifragio avrebbe devastato una vasta zona del Trentino Alto Adige oltre che del Veneto. Problema che ha marginalmente interessato anche il percorso della gara valsuganotta e che ha rimesso all’opera lo staff per le opportune variazioni.



A farne le spese è stata la prova “Sella”, una delle più apprezzate con i suoi tratti velocissimi da affrontare tutti d’un fiato. Non essendo possibile ripristinare in sicurezza il percorso in tempi brevi e per non trovarsi a dover ricorrere modifiche in extremis, è stato quindi deciso di rinunciare ad inserirla nel percorso, apportando una modifica che farà ritrovare un tratto già utilizzato altre volte e che anche questo fa parte della storia del Valsugana Historic Rally; oltre a questa modifica, è annunciato l’inserimento di una nuova prova che riprenderà parzialmente un tratto della “Spiado” e l’allungamento della “Trenca” che va a superare i 17 chilometri; le novità saranno svelate nei prossimi giorni con la pubblicazione sul sito ufficiale del percorso e del programma.



Il prossimo passo, quello che darà inizio al conto alla rovescia, avverrà con l'apertura delle iscrizioni prevista per mercoledì 27 marzo prossimo.