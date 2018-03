Un sabato nerissimo per le squadre trentine in B2, C1 e C2

TRENTO. Succede qualche volta che si incappi in una giornata storta dove tutto sembra andare come non dovrebbe, proprio come purtroppo si è verificato per ciascuna delle formazioni trentine in campo sabato 10 marzo nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre. Certo era difficile replicare in Toscana l’eccezionale prestazione dell'andata per gli uomini del TS Service, capitanati dal numero 59 d’Italia Maxim Moiseev, quando avevano sbaragliato la capolista Carrara con un secco 5-1. Per rimanere positivi va detto comunque che il ko lavisano di sabato si è tradotto in un 5-2 per i carraresi, il che lascia aperto uno spiraglio, per miglior differenza set, nel caso di arrivo in parità al primo posto al termine della stagione. Nello specifico sarebbe bastato un po’ di concretezza in più per Sergey Kakorin e per il giovane Jacopo Endrizzi che hanno fatto gara alla pari (entrambi scalzati soltanto per 3 set a 2) contro il professionista rumeno Paul Glogogeanu, il più forte giocatore del campionato.



È andata peggio, in serie B2, a Besenello e Autohaus Mezzolombardo, anche se con l’attenuante di aver avuto di fronte due tra le formazioni più valide del girone Nord. Se per i rotaliani c’è stata la resa totale dinanzi ai veronesi del Bentegodi, per il Besenello almeno è arrivato il punto della bandiera (finirà 1-5 per i friulani del Rangers di Udine) grazie a Leonardo Endrizzi, che ha fatto sua la sfida con Thomas Di Giusto mediante i parziali di 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.



Nel girone Nord-Est della serie C1 nazionale invece, hanno racimolato appena tre singolari in tutto il Mediolanum Lavis e il C. Rurale Trento Villazzano, gli uni contro il Sarentino (5-2 altoatesino con la buona “doppietta” di Lorenzo Bosetti), gli altri contro la capolista Appiano, che ha passeggiato per 5-1 sul campo di Cognola, dove Daniele Mesaroli ha scongiurato il cappotto, superando il terza categoria, Samuel De Chiara 11-8, 9-11, 12-10, 11-8.



SERIE B1-GIRONE NORD. 9^ GIORNATA. RISULTATI: Carrara – TS Service Lavis 5-2; Sarmeola – Vicenza 1-5; Mestre – S.Marino 5-1; Cascina – Pisa 2-5. CLASSIFICA: Carrara 20, TS Service Lavis 16; Sarmeola, Pisa e Mestre 12; San Marino 8; Cascina e Vicenza 4.



SERIE B2-GIRONE NORD-EST. 7^ GIORNATA. RISULTATI: Besenello – Rangers Udine 1-5; S.Pancrazio Verona – Autohaus Mezzolombardo 5-0; Star Este – Isontino Gorizia 2-5; Bentegodi Verona – Redentore Este 5-3. CLASSIFICA: Isontino 22; Udine 18; Bentegodi VR 16; S.Pancrazio 14; Star Este e Redentore Este 6; Besenello 2; Autohaus Mezzolombardo 0



SERIE C1-GIRONE NORD-EST. 7^ GIORNATA. RISULTATI: Sarentino – Mediolanum Lavis 5-2; S.Pancrazio Verona – Termeno 4-5; C.Rurale Villazzano – Appiano 1-5; Bolzano – Bressanone 5-0. CLASSIFICA C1: Appiano 15; Bolzano e Sarentino 14; Mediolanum Lavis 11; Termeno 10; C.Rurale TN Villazzano 8; Bressanone 4; S.Pancrazio VR 2