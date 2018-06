Un oro e due argenti mondiali per Callegari (Buonconsiglio)

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA). Si è svolta alla piscina “Son Hugo” di Palma di Mallorca la quinta edizione dei campionati del mondo Master di nuoto pinnato. In questa due giorni di gare ha nuotato con i master migliori del mondo il portacolori della Buonconsiglio Nuoto Marco Callegari, nelle distanze dei 50, 100, 200 e 3.000 pinne, nella categoria V0 (1989-85). Callegari è partito con il piede giusto: nella prima sessione di gare ha conquistato uno splendido argento mondiale nei 100 Pinne, migliorando di oltre un secondo il proprio personale (49”18 e secondo tempo assoluto). Nel pomeriggio Callegari ha conquistato il quarto posto nei 50 Pinne, distanza che non predilige ma che gli serve per scaldare i motori in vista della sua gara, i 200 Pinne. Poche ore dopo, infatti, Callegari è salitp sul gradino più alto del podio nei 200 Pinne, conquistando il titolo mondiale, la miglior prestazione assoluta e il nuovo record italiano nella categoria M25 (1’50”82). Nella mattinata successiva la manifestazione si è spostata al centro nautico di Palma di Maiorca per completare l’ultima gara della manifestazione, i 3 km in acque libere. Nonostante Callegari non vada troppo d’accordo con le lunghe distanze, si è aggiudicato comunque il secondo posto.



Ottima quindi la prima spedizione internazionale per l’atleta della Buonconsiglio Nuoto che può vantare un titolo mondiale (con record italiano) e due argenti iridati. Si conclude così, nel migliore dei modi, la stagione Master per il settore nuoto pinnato della Buonconsiglio Nuoto: grande la soddisfazione per questi splendidi risultati per la società trentina, Marco Callegari ed il suo allenatore Sebastiano Dal Ben, che l’ha seguito in tutta la preparazione stagionale.