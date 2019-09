Tris tricolore per i trentini

REGGIO CALABRIA. Tre titoli italiani e tante altre medaglie per i giovani velisti del trentino ai campionati italiani giovanili in singolo di Reggio Calabria, un evento che in quattro giorni ha presentato condizioni diverse, che hanno permesso ai quasi 500 giovani velisti di divertirsi in acqua spinti dalla passione per lo sport e da un po’ di sana competizione.

Titolo italiano per Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva) nei Laser Radial Under 19. Medaglia d’oro anche per Anna Polettini (Circolo Surf Torbole) nei Techno 293 Under 13 e per Sofia Renna (sempre Circolo Surf Torbole) nella categoria Under 17 della stessa tavola a vela. Nei Laser 4.7 vicecampionessa italiana la portacolori del Circolo Vela Torbole Gaia Bolzonella. Malika Bellomi è medaglia d’argento ed Alex Demurtas (entrambi della Fraglia Vela Riva) medaglia di bronzo tra gli Optimist. Tra le tavole a vela RS:X, medaglia di bronzo per la portacolori del Circolo Surf Torbole Veronica Leoni.