KELSO (REGNO UNITO). Matteo Trentin ha vinto la seconda tappa del Tour of Britain., A Kelso, in Scozia, il borghigiano della Mitchelton-Scott ha preceduto in volata il belga De Buyst (Lotto Soudal), l'olandese Teunissen (Jumbo Visma) e l'altro italiano Cimolai (Israel Cycling Academy). Trentin è anche il nuovo leader della classifica generale.