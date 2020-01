Tour de ski, en plein di Johannes Klaebo

TRENTO. Johannes Klaebo fa sua la sprint in tecnica classica della Val di Fiemme valida per il Tour de Ski, mentre a risollevare le sorti della nazionale azzurra ci ha pensato la veronese Lucia Scardoni, giunta in finale tra le donne dove ha chiuso in quinta posizione assoluta.

Il norvegese vince ancora dopo la mass start di ieri, guadagnando anche la testa della rassegna; i giochi però non sono ancora fatti e, per sapere chi conquisterà la corsa a tappe dello sci di fondo, bisognerà attendere la Final Climb di domani sull'Alpe Cermis, questa volta in versione mass start. I russi Sergey Ustiugov ed Alexander Bolshunov si sono dovuti arrendere alla superiorità del norvegese, con Federico Pellegrino grande delusione di quest'oggi, uscito subito ai quarti nella sprint.

Tra le donne trionfa un'atleta che le piste del Lago di Tesero le conosce molto bene, la slovena Anamarija Lampic, vincitrice dello Skiri Trophy nelle annate 2009, 2010 e 2011. Alle sue spalle ancora una positiva Astrid Jacobsen, e Jessica Diggins, terza.