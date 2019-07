Tour de France, Nibali firma la 20esima tappa

VAL THORENS (FRANCIA). Vincenzo Nibali ha vinto la ventesima tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Albertville-Val Thorens di 59.5 chilometri (in origine di 130 chilometri, ma accorciata per condizioni climatiche avverse). Il corridore siciliano della Bahrain-Merida è entrato nella fuga di giornata e ha piazzato il forcing decisivo in vista del Gpm finale di horse category, facendo il vuoto e andando a conquistare una vittoria di tappa più volte cercata che rende ampiamente positiva un’avventura transalpina fino a ieri non entusiasmante per lo Squalo dello Stretto.

Egan Bernal conserva e ipoteca la maglia gialla. Il corridore colombiano è riuscito a non perdere secondi dai rivali più accreditati e così per lui sarà soltanto una formalità l’ultima frazione in programma domenica, la Rambouillet-Parigi di 128 chilometri: si tratta della consueta passerella fino agli Champs-Elysèes, con un percorso adatto ai velocisti che consentirà al corridore del Team Ineos di festeggiare uno storico risultato una volta tagliato il traguardo senza rischi.