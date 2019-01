Titoli italiani a Dellagiacoma, Monsorno e Ferrari

PRAGELATO (TORINO). Nella prima giornata dei campionati italiani Giovani di Pragelato, tre titoli tricolori nelle sprint in tecnica classica per il Trentino grazie a Nicole Monsorno, Matteo Ferrari e Stefano Dellagiacoma, mentre Anna Rossi regala alle Alpi Centrali il titolo italiano Under 18 femminile.



Negli Under 20 fin dalle qualifiche Stefano Dellagiacoma è stato il più veloce ed in finale ha guadagnato metri importanti che gli hanno garantito il successo davanti a Davide Graz (Friuli Venezia Giulia) e Francesco Manzoni (Alpi Centrali). Nelle Under 20 netta supremazia di Nicole Monsorno che, dopo aver staccato il miglior tempo in qualifica si è riconfermata in finale, seconda una ritrovata Emilie Jeantet (Asiva) e terza Rebecca Bergagnin (Friuli Venezia Giulia). Negli Under 18 Matteo Ferrari ha vinto nettamente davanti a Pietro Pomari (Veneto) e Simone Mastrobattista (Trentino). Anna Rossi (Alpi Centrali), secondo tempo in qualifica, ha vinto il titolo italiano, davanti a Giulia Cozzi (Alpi Centrali) ed Anna Tazzioli (CAE).



Oggi è prevista una prova individuale in tecnica libera e verranno assegnati i titoli italiani in questo format.