Terzo posto per Mattia Bais nell’Aretino

CESA (AREZZO). Terzo posto per il trentino Mattia Bais (Cycling Team Friuli) a Cesa (Arezzo), nella corsa per Dilettanti vinta dal compagno di squadra Alessandro Pessot. La prova toscana è vissuta su una lunga fuga di un drappello di 20 unità, scattata dopo 45 chilometri di corsa, della quale facevano parte sin dall’inizio Massimo Orlandi e Mattia Bais. Sui battistrada, al chilometro 80 sono rientrati anche Nicola Venchiarutti e Alessandro Pessot.



Nelle battute conclusive l’ottimo gioco di squadra dei portacolori del Cycling Team Friuli ha consentito a Bais e Pessot di allungare in compagnia di altri due atleti della Polisportiva Tripetetolo. Decisivo lo sprint a quattro che ha visto Alessandro Pessot, ottimamente supportato da Mattia Bais, prevalere nettamente sui compagni d’avventura andando così a cogliere la sua prima affermazione personale in questo 2018. Terzo posto, invece, per il generosissimo Mattia Bais che conferma una volta di più di attraversare un ottimo periodo di forma.