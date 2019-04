Tabarelli ai piedi del podio. 1000 Miglia, brilla Lunelli 

TRENTO. Chi ben comincia è a metà dell’opera, questo è il pensiero che gira nella testa di Daniele Tabarelli, al termine dell’edizione numero 34 del Rally Bellunese. Certo, il desiderio di bissare il successo assoluto della stagione 2014 bruciava nel cuore del trentino ma il notevole parco partenti rendeva il tutto decisamente difficile da realizzare. Nonostante il pronostico della vigilia non gli fosse favorevole il ritrovato portacolori della scuderia Omega, all’esordio sulla Citroen C3 R5 di G. Car Sport, non ha battuto ciglio e ha saputo sfoderare una prestazione di alto livello. La quarta piazza finale, ad una decina di secondi dal gradino più basso del podio, non togli il sorriso al pilota della trazione integrale francese, affiancato da Mauro Marchiori alle note, che ha raccolto i primi punti per la Coppa Rally ACI Sport di zona 4.

«Siamo saliti su una vettura di ultimissima generazione – racconta Daniele Tabarelli – probabilmente, sulla carta, la più evoluta dell’intero lotto presente qui al Bellunese. Ci abbiamo messo del nostro, nel bene e nel male, e siamo molto soddisfatti perché abbiamo concluso con un buon piazzamento, precedendo piloti che corrono abitualmente con questa tipologia di vetture. Inoltre abbiamo portato a casa i primi punti per il nostro obiettivo stagionale. Tutto positivo».





Alla 43esima edizione del Rally 1000 Miglia, prima tappa del campionato italiano WRC, tre gli equipaggi della scuderia Pintarally Motorsport: Christian Toscana, navigato da Enrico Tessaro, torna a bordo della Clio Super 1600; Rino Lunelli e Valentino Morelli continuano con la loro Suzuki Swift; Fabio Farina, affiancato da Luca Guglielmetti, inizia il Progetto Giovani 2019 sulla Peugeot 208 R2 di GF Racing.



Annullate due prove speciali per motivi organizzativi si parte con la prova spettacolo serale che si conclude per tutti senza intoppi. Si riparte il sabato con la prova lunga da 27,64 km nella quale Fabio e Luca sono costretti ad un cambio gomma causato da una toccata nei primi chilometri. Nessun danno importante ma un conseguente ritardo di oltre 5 minuti che porta l’equipaggio a perdere un po’ di concentrazione nella prova successiva. Archiviato l’inconveniente tutte le altre prove sono state in crescendo, diminuendo sempre più il gap che li separava dagli ormai “veterani” del xampionato in R2B. Si conclude quindi con soddisfazione, nonostante il ritardo, la prima uscita del Progetto Giovani che porta comunque ad un terzo posto di Under 25.

Sfortunata conclusione invece per Christian Toscana che, dopo aver difeso il quarto posto per le prime 4 prove, è stato costretto al ritiro causa rottura del motore. Weekend amaro soprattutto visti i bei passaggi durante la mattinata. Si conclude invece positivamente la gara di Rino Lunelli che porta a casa il primo posto di classe Racing Start 1.0 ma soprattutto tanta esperienza. «Stiamo andando per gradi e sono soddisfatto perché ad ogni gara vedo piano piano i miglioramenti».