Supercoppa, l’Itas ci prova con la Sir 

TRENTO. Vigilia di Supercoppa per l’Itas Trentino, che venerdì a Civitanova (ore 18, diretta Rai Sport HD) giocherà la seconda semifinale, opposta alla Sir Safety Conad Perugia (nella prima semifinale, alle 15.30, si affronteranno i padroni d’Italia della Lube Civitanova e la Leo Shoes Modena, la finale è in programma sabato alle 18).



Variano le formule di gioco, si alternano gli avversari, ma Trentino Volley resta sempre l’unica costante. Dal 2016 la formula di svolgimento è stata modificata, non potendo però comunque prescindere dai colori gialloblù sul campo e sugli spalti: non più una gara secca che assegna il trofeo ma spazio ad un concentramento a quattro come accade per la Coppa Italia. L’esperimento, proposto al PalaPanini nel 2016, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche nel 2017 e al PalaBarton di Perugia nel 2018, ha riscosso seguito e successo e quindi verrà riproposto anche per questa occasione. Oltre ai quarti posti finali fatti registrare nelle edizioni 2016 e 2017 e al secondo posto in quella 2018, i precedenti nella manifestazione per il club trentino sono legati alle gare di Firenze 2008 (0-3 con la Lube), Torino 2010 (0-3 con Cuneo), Cagliari 2011 (3-1 con Cuneo), Modena 2012 e 2015 (2-3 con la Lube e 2-3 con i padroni di casa) e Trento 2013 (3-0 ancora sulla Lube): due vittorie su nove partecipazioni. La presenza del prossimo fine settimana nelle Marche porterà quindi Trentino Volley a migliorare il proprio primato nella storia della competizione: nessuna società aveva infatti mai prima d’ora preso parte a così tante finali nel giro di pochi anni. Treviso, ad esempio, era stata protagonista per cinque volte sulla distanza di sei stagioni consecutive, in quel caso fra il 1996 (edizione numero 1) ed il 2001.



Se per l’Itas Trentino l’avvio in SuperLega è stato scintillante, grazie alle vittorie piene ottenute ai danni di Ravenna e Monza, non può dirsi altrettanto per la Sir Safety Conad Perugia del nuovo allenatore Heynen: dopo la vittoria un po’ stentata su Latina (2-3) è arrivata la netta sconfitta nell’anticipo con Milano (0-3), alla quale De Cecco e compagni hanno reagito domenica scorsa battendo altrettanto nettamente Verona (3-0). «Che Perugia arriva alla Supercoppa? Penso - spiega il palleggiatore argentino - che non siamo favoriti, andremo a Civitanova con la massima tranquillità, provando a giocare meglio della partita precedente, ma è chiaro che ci proveremo. Credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, ma speriamo di portare la miglior Perugia possibile alla Supercoppa e di fare una bella Final Four».