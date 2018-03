Staffette Giovani: bronzo tricolore al Trentino

DOBBIACO. Staffette miste agli Italiani di Dobbiaco: scudetto al Centro Sportivo Esercito con Maicol Rastelli, Elisa Brocard e Francesco De Fabiani davanti alle Fiamme Oro A con Dietmar Nöckler, Sara Pellegrini e Simone Da Prà, bronzo ai Carabinieri A con Paolo Fanton, Virginia De Martin e Mirco Bertolina, fuori dal podio Fiamme Gialle A, Carabinieri B, Esercito C, Fiamme Oro B ed Esercito B.

La categoria Giovani ha visto in campo maschile il trionfo del Friuli Venezia Giulia, medaglia d’argento per la Val d’Aosta, bronzo per il Trentino con Giovanni Ceola, Stefano Dellagiacoma, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini. In campo femminile successo della Val d'Aosta davanti al Friuli Venezia Giulia e al Veneto.