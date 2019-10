Sinner, la favola continua: ad Anversa la prima semifinale Atp in carriera

Il successo su France Tiafoe non solo ha permesso a Jannik Sinner di centrare la finale dell'Atp 250 di Anversa, ma ha anche proiettato il 18enne di Sesto Pusteria fino alla virtuale posizione numero 100 in classifica. Un anno magico per il talento altoatesino, che ha festeggiato anche un successo nel Master 1000 di Roma, l'esordio agli Us Open, e molto altro. Ecco alcuni momenti da ricordare raccolti sul profilo Instagram del tennista di casa nostra