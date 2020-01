Sinner inizia l'anno con una sconfitta

BOLZANO. Inizia con una sconfitta il nuovo anno per Jannik Sinner. Il 18enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere al secondo turno dell'Atp Challenger di Bendigo al finlandese Emil Ruusuvuori, numero 121 del mondo, dopo soli 61 minuti di gioco per 6-3, 6-4.

Una sconfitta inattesa per l'allievo di Riccardo Piatti, che stecca così la prova generale in vista del primo Grand Slam dell'anno, gli Australian Open, in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio a Melbourne, dove partirà nuovamente nel tabellone principale.