Si parte, il gigante di Sölden apre la stagione del circo bianco

BOLZANO. Sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa sarà la pista austriaca di Sölden. Ad aprire i battenti sarà, come di consueto, il gigante femminile previsto nella giornata di sabato alle ore 10.00 (seconda manche alle 13.00). Seguirà, domenica 27, un altro gigante, questa volta con protagonisti gli uomini sempre alle ore 10.00 e alle 13.00. Dirette tv su RaiSport e Eurosport.

In totale saranno quindici i rappresentanti dell’Italia. Per quanto concerne l'appuntamento delle donne, saranno al cancelletto Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Karoline Pichler, Roberta Melesi e Roberta Midali. La squadra azzurra al maschile, invece, sarà formata da Manfred Mölgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Dominik Paris, Hannes Zingerle e Giovanni Borsotti.

Il programma completo della Coppa del mondo femminile:

Sabato 26/10/19: Solden (Aut) - GS

Sabato 23/11/19: Levi (Fin) - SL

Sabato 30/11/19: Killington (Usa) - GS

Domenica 01/12/19: Killington (Usa) - SL

Venerdì 06/11/19: Lake Louise (Can) - DH

Sabato 07/12/19: Lake Louise (Can) - DH

Domenica 08/12/19: Lake Louise (Can) - SG

Sabato 14/12/19: St. Moritz (Svi) - PSL

Domenica 15/12/19: St. Moritz (Svi) - SG

Martedì 17/12/19: Courchevel (Fra) - SL

Sabato 21/12/19: Val d'Isère (Fra) - DH

Domenica 22/12/19: Val d'Isère (Fra) - AC

Sabato 28/12/19: Lienz (Aut) - GS

Domenica 29/12/19: Lienz (Aut) - SL

Sabato 04/01/20: Zagabria (Cro) - SL

Sab. 11/01/20: Zauchensee (Aut) - DH

Dom.12/01/20: Zauchensee (Aut) - AC

Martedì 14/01/20: Flachau (Aut) - SL

Sabato 18/01/20: Sestriere (Ita) - GS

Domenica 19/01/20: Sestriere (Ita) - PGS

Sabato 25/01/20: Bansko (Bul) - DH

Domenica 26/01/20: Bansko (Bul) - SG

Sabato 01/02/20: Rosa Khutor (Rus) - DH

Domenica 02/02/20: Rosa Khutor (Rus) - SG

Sabato 08/02/20: Garmisch (Ger) - DH

Domenica 09/02/20: Garmisch (Ger) - SG

Sabato 15/02/20: Maribor (Slo) - GS

Domenica 16/02/20: Maribor (Slo) - SL

Sabato 22/02/20: Crans-Montana (Svi) - DH

Domenica 23/02/20: Crans-Montana (Svi) - AC

Sabato 29/02/20: La Thuile (Ita) - SG

Domenica 01/03/20: La Thuile (Ita) - AC

Sabato 07/03/20: Ofterschwang (Ger) - GS

Domenica 08/03/20: Ofterschawang (Ger) - SL

Martedì 10/02/20: Stoccolma (Sve) - PSL

Sabato 13/03/20: Are (Sve) - GS

Domenica 14/03/20: Are (Sve) - SL

Mercoledì 18/03/20: Cortina (Ita) - DH

Giovedì 19/03/20: Cortina (Ita) - SG

Venerdì 20/03/20: Cortina (Ita) - Team event

Sabato 21/03/20: Cortina (Ita) - SL

Domenica 22/03/20: Cortina (Ita) - GS

Il programma completo della Coppa del mondo maschile:

Domenica 27/10/19: Solden (Aut) - GS

Domenica 24/11/19: Levi (Aut) - SL

Sabato 30/11/19: Lake Louise (Can) - DH

Domenica 01/11/19: Lake Louise (Can) - SG

Venerdì 06/12/19: Beaver Creek (Usa) - SG

Sabato 07/12/19: Beaver Creek (Usa) - DH

Domenica 08/12/19: Beaver Creek (Usa) - GS

Sabato 14/12/19: Val d'Isère (Fra) - GS

Domenica 15/12/19: Val d'Isère (Fra) SL

Venerdì 20/12/19: Val Gardena (Ita) - SG

Sabato 21/12/19: Val Gardena (Ita) - DH

Domenica 22/12/19: Alta Badia (Ita) - GS

Lunedì 23/12/19: Alta Badia (Ita) - PGS

Sabato 28/12/19: Bormio (Ita) - DH

Domenica 29/12/19: Bormio (Ita) - AC

Mercoledì 05/01/20: Zagabria (Cro) SL

Domenica 08/01/20: Madonna di Campiglio (Ita) - SL

Sabato 11/01/20: Adelboden (Svi) - GS

Domenica 12/01/20: Adelboden (Svi) - SL

Venerdì 17/01/20: Wengen (Svi) - AC (DH+SL)

Sabato 18/01/20: Wengen (Svi) - DH

Domenica 19/01/20: Wengen (Svi) - SL

Venerdì 24/01/20: Kitzbuehel (Aut) - SG

Sabato 25/01/20: Kitzbuehel (Aut) - DH

Domenica 26/01/20: Kitzbuehel (Aut) - SL

Martedì 28/01/20: Schladming (Aut) - SL

Sabato 01/02/20: Garmisch-Partenkirchen (Ger) - DH

Domenica 02/02/20: Garmisch-Partenkirchen (Ger) - GS

Sabato 08/02/20: Chamonix (Fra) - SL

Domenica 09/02/20: Chamonix (Fra) - PGS

Sabato 15/02/20: Yanqing (Chn) - DH

Domenica 16/02/20: Yanqing (Chn) - SG

Sabato 22/02/20: Yuzawa Naeba (Gia) - GS

Domenica 23/02/20: Yuzawa Naeba (Gia) - SL

Sabato 29/02/20: Hinterstoder (Aut) - SG

Domenica 01/03/20: Hinterstoder (Aut) - AC

Sabato 07/03/20: Kvitfjell (Nor) - DH

Domenica 08/03/20: Kvitfjell (Nor) - SG

Martedì 10/03/20: Stoccolma (Sve) - PSL

Sabato 14/03/20: Kranjska Gora (Slo) - GS

Domenica 15/03/20: Kranjska Gora (Slo) - SL

Mercoledì 18/03/20: Cortina (Ita) - DH

Giovedì 19/03/20: Cortina (Ita) - SG

Venerdì 20/03/20: Cortina (Ita) - Team event

Sabato 21/03/20: Cortina (Ita) - GS

Domenica 22/03/20: Cortina (Ita) - SL