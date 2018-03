Sette medaglie trentine nell’ultima stagionale 

DOBBIACO. Si è conclusa alla Nordic Arena di Dobbiaco la stagione dello sci di fondo giovanile con l’assegnazione dei titoli italiani di lunghe distanze. E per il Trentino sono giunte 7 medaglie: argento per Giandomenico Salvadori e bronzo per Paolo Fanton nella 30 km a skating, oro per Simone Daprà e bronzo per Giacomo Gabrielli nella Under 23, argento per Caterina Ganz e bronzo per Ilenia Defrancesco nella 20 km Under 23 e argento per Giovanni Ticcò nella 15 km Aspiranti.



Partendo dalla gara più attesa Francesco De Fabiani (Cs Esercito) ha vinto sulla distanza dei 30 km nel tempo di 1h03’29”8, al secondo posto distanziato di 17”5 è giunto il primierotto Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) e terzo il fiemmese Paolo Fanton (Carabinieri) a 1’06”9.Tra gli Under 23 ha prevalso l’altro fiemmese Simone Daprà (Fiamme Oro) giunto sesto assoluto, secondo Lorenzo Romano (Cs Esercito) e terzo posto per l’altro trentino Giacomo Gabrielli (Cs Esercito).



Le donne hanno percorso 20 km ed Elisa Brocard (Cs Esercito) è riuscita nel finale ad imporsi distanziando Sara Pellegrini (Fiamme Oro) di 8”7 e Anna Comarella (Fiamme Oro), che è risultata anche la prima atleta Under 23, di 51”6. Al secondo posto la fassana Caterina Ganz (Fiamme Gialle) e al terzo la fiemmese Ilenia Defrancesco (Cs Esercito). Fra le Senior la primerotta Ilaria Debertolis è giunta quarta e la teserana Giulia Stuerz quinta.



Si conclude anche la Coppa Italia Sportful, che ha visto i due atleti del Centro Sportivo Esercito Fabio Pasini e Alice Canclini vincere la classifica assoluta. Tra gli Under 23 il successo è andato al già citato fiemmese Simone Daprà (Fiamme Oro) e alla trentina Francesca Franchi (Fiamme Gialle). A Lea Demez (Sc Gardena) e Florian Cappello (Asv Prad) è andata la Coppa della classifica Civili.



Scendendo alla sfide giovanili nella categoria Under 20 maschile Luca Del Fabbro (Friuli Venezia Giulia) si è confermato il leader indiscusso andando a vincere sulla distanza del 30 km nel tempo di 1’05”43’9, al secondo posto si è classificato Martin Coradazzi (Friuli) distanziato di 55”5 e terzi pari merito i due gemelli Chanoine Didier Dario e Jacques Lino giunti a 3’16”7. I trentini: Settimo Stefano Dellagiacoma, ottavo Giovani Caola e decimo Simone Mocellini. Tra le Under 20 al femminile Martina Bellini (Alpi Centrali) si è imposta sulla distanza dei 20 km e ha vinto nel tempo di 38’23”9, seconda Noemi Glarey (Asiva) giunta a 46”4 e terza Cristina Pittin (Friuli) a 1’12”20. Prima fra le trentine Gloria Vinante che ha chiuso al nono posto, quindi Carola Dellagiacoma 17esima.



Davide Graz (Friuli) ha vinto il suo ennesimo campionato italiano ed è giunto in solitaria alla Nordic Arena. Ha impiegato 35’12”3 per percorrere i 15 km, al secondo posto è giunto Giovanni Ticcò (Trentino) distaccato di 29”90 e terzo Michele Gasperi (Alpi Centrali) a 51”7. Ottima la prestazione del biathleta del Primiero Tommaso Giacomel, che ha chiuso quarto a soli 3 secondi dalla medaglia. Sesto Riccardo Bernardi, settimo Ivan Mariani, undicesimo Matteo Leso e dodicesimo Matteo Ferrari. Tra le Under 18 femminili successo per Martina Di Centa (Friuli) che ha vinto sulla distanza dei 10 km nel tempo di 28’48”0, secondaa Emilie Jeantet (Asiva) a 10”5 e terza Federica Cassol (Asiva) a 15”00. Medaglia sfuggita per 18 secondi alla fiemmese Nicole Monsorno, quarta al traguardo. Ottava poi Valentina Loss, nona Maria Eugenia Boccardi.



In gara per la Coppa Italia anche le categorie Allievi Under 16 con i ragazzi del Trentino assoluti protagonisti. Fra gli Under 16 maschi la vittoria è andata a Giacomo Varesco (Trentino) che ha preceduto al fotofinish Andrea Gartner (Friuli) e terzo Simone Matrobattista (Trentino). Nelle Under 16 femmine la fiemmese Silvia Campione è risultata la più veloce ed ha vinto davanti a Nadine Laurent (Asiva) e terza Francesca Cola (Alpi Centrali).



Nella graduatoria per Comitati è arrivato il trionfo del Comitato Trentino, mentre nella classifica generale della Coppa Italia il team coordinato da Marco Zoller è secondo dietro alle Alpi Centrali.