Semifinale, gara 3: a Perugia serve la migliore Diatec 

TRENTO. Sabato sera una delle due contendenti, Sir Safety Perugia e Diatec Trentino, andrà a cena con in tasca il primo match ball per la finale scudetto. La terza partita di questa serie di semifinale darà ad una fra Diatec e Sir la possibilità di provare a festeggiare mercoledì sera l’accesso all’ultimo atto. Insomma, vincere vorrebbe dire arrivare a servire per il match, come si suol dire nel tennis. Allora questa terza gara, trasmessa da Rai Sport a partire dalle 18, si annuncia come una bella battaglia. Tutta da giocare.



Le prime due gare della serie hanno detto che il divario fra i due sestetti è diminuito rispetto a quello visto in regular season. Ma per riuscire a portarsi a casa un’altra vittoria, questa volta lontano dal proprio campo, Lanza e compagni dovranno essere più perfetti rispetto a quanto sono riusciti ad essere nelle ultime due uscite a Perugia e Civitanova Marche. Perché vincere vorrebbe dire avere domenica prossima, in casa, un’occasione davvero imperdibile. Ma prima di guardare oltre si pensa solamente ad oggi, ad una terza partita di questa serie nella quale tutti si aspettano una Sir arrabbiata e con tanta voglia di riscatto dopo l’amara Pasqua. Ma in casa Trentino Volley tiene banco soprattutto la situazione di Luca Vettori. Perché l’opposto di Parma, alla fine, oggi dovrebbe essere regolarmente in campo, anche se una decisione Lorenzetti la prenderà solo all'ultimo. Ci sono però ottime chance di vederlo in campo fin dal primo scambio, dopo il forfait dell’ultimo minuto di mercoledì in Champions League a causa di un risentimento alla schiena accusato durante il riscaldamento pre-partita.



Con il “Vetto” in campo il sestetto dovrebbe essere quello consueto, così come anche Perugia dovrebbe presentarsi con la squadra al completo. Visto che Luciano De Cecco è stato vittima di un incidente stradale in auto ma non ha accusato problematiche gravi. E con Russell nuovamente titolare fin dal primo scambio, al posto di Berger. Delle sette “gara-3” di semifinale scudetto che la Trentino Volley ha giocato finora una sola volta la squadra trentina è stata sconfitta. Nel 2010 e per mano della Lube, anche se si parla di altri anni ed altre squadre. Oggi la Sir Safety Perugia è una squadra con un potenziale tale che, se giocasse al massimo, riuscire a tenere il passo per la Diatec non sarebbe facile. Ma se lasciasse almeno uno spazietto nel quale infilarsi, la squadra trentina ha tutte le capacità e le qualità per infilarsi e sfruttare l'occasione. Primo obiettivo, quindi, resistere al previsto assalto della Sir a suon di battuta ed attacco e poi fare il proprio gioco.



Il quadro di queste semifinali scudetto si completà poi nella giornata di domenica, quando a Civitanova Marche incroceranno le ginocchiere Lube ed Azimut Modena. Anche qui si riparte con una situazione di parità, una vittoria per parte.



