Seconda vittoria stagionale per Angelica Battisti

TRENTO. Chiusura con il botto, ai Mondiali su pista Juniores di Francoforte sull’Oder, in Germania. Arriva la medaglia per i colori regionali, è quella di bronzo conquistata nel chilometro da fermo dal laivesotto Matteo Bianchi.

L’azzurro, che corre con la Campana Imballaggi - Rotogal (1:02.068, nuovo record italiano strappato al noneso Loris Paoli), ha chiuso al terzo posto alle spalle del tedesco Tobias Buck-Gramcko (1:01.328) e dell’olandese Daan Kool (1:01.622). Bianchi aveva colto un’altra medaglia di bronzo agli Europei Juniores di Gent, in Belgio, sempre nel chilometro da fermo.

Esordienti, vince Andreaus



Thomas Capra rompe la bicicletta ed è costretto al ritiro, ma il Veloce Club Borgo piazza comunque un suo ciclista sul primo gradino del podio alla classica per Esordienti “Marca in bici”, a Scomigo di Conegliano. Si tratta di Elia Andreaus, vittorioso davanti a Enea Sambinello (Asd G.C. Fausto Coppi) e Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano), con Andrea Donà della Libertas Laives quinto. Tra i “secondo anno” a brillare è stato invece l’altro portacolori della società altoatesina Filippo Serafini, secondo alle spalle dello sloveno Ravbar Anze (Adria Mobil), terzo si è classificato Leonardo Longianini (Sc Cavriago), con Filippo Pasini del Veloce Club Borgo quinto e Andrea Pizzato del Gs Alto Adige ottavo. Sempre a Scomigo ha colto un bel terzo posto l’Under 23 del Cycling Team Friuli Mattia Bais, preceduto da Marco Landi della Zalf e Yuri Colonna della Casillo Maserati.





Terzo Tommaso Pasini



Esordienti in gara anche a Valbrembilla, nella Bergamasca, al 22° Trofeo Ristorante la Rua - 13° Trofeo Coop Brembilla, 4 chilometri finali all’8-9% di pendenza. E per il Veloce Club Borgo è arrivato un altro podio con Tommaso Pasini, che ha chiuso a 4 secondi dal vincitore Simone Gualdi (Gazzanighese), a 2 dal secondo classificato Corey Miles Porcelli (Pedale Ossolano).



Donne, vince Angelica Battisti



Al Trofeo Petrucci di Dossobuono (Verona) seconda vittoria stagionale per l’allieva del Veloce Club Borgo Angelica Battisti, che ha battuto in volata Carlotta Cipressi (Re Artù - General System) e Caterina Cornale (Ciclismo Insieme). Quarto posto per l’altra borghigiana Erika Stenico. Quinto posto, sempre a Dossobuono, ma nella gara Esordienti, per Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona).



©RIPRODUZIONE RISERVATA.