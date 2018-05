Sartori secondo in Toscana, Zambelli terzo a Mantova

TRENTO. Sabato da podio per gli Under 23 Samuele Zambelli e Mirco Sartori, che hanno conquistato rispettivamente il terzo posto al Gp Comune di Castellucchio (Mantova) e la seconda piazza a Castiglion Fiorentino.



Zambelli, classe 1998 di Volano in forza alla Iseo Rime Carnovali, ha confermato le buone impressioni destate nella prima parte di stagione, già vittorioso a fine marzo al Gp della Possenta a Ceresara. Le strade del Mantovano, evidentemente, portano bene al corridore volanese, che ha chiuso al secondo posto la volata per la piazza d’onore: il successo, grazie a un attacco vincente sferrato a 15 km dall’arrivo, è andato al danese della Bottoli General Store Rasmus Iversen, promotore della fuga di sette corridori (tra cui anche il chiesano Andrea Ferrari) nata a 60 km dal traguardo. Iversen si è poi involato verso il traguardo e ha resistito al ritorno del gruppo, regolato allo sprint dal marocchino della Delio Gallina Ahmed Amine Galdoune, con Zambelli secondo nella volata e terzo assoluto. Sesta piazza per il valsuganotto Daniel Smarzaro.



Il 22enne rotaliano della Mastromarco Mirco Sartori, invece, si è classificato secondo nella corsa disputata a Castiglion Fiorentino e vinta da Simone Piccolo, che ha sorpreso tutti con un attacco a sferrato a 1000 metri dal traguardo. Sartori ha tentato una disperata rimonta, ma si è dovuto accontentare del secondo posto: per lui si tratta del terzo podio stagionale. (l.f.)