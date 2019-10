Sölden, sorpresa Robinson. Solo quinta la Brignone 

SOELDEN (AUSTRIA). È Alice Robinson ad aggiudicarsi a sorpresa il gigante di apertura della Coppa del mondo sci alpino 2019/2020. Dopo il secondo posto ottenuto nella prima manche, la 17enne è riuscita a mettersi dietro la campionessa americana Mikaela Shiffrin, staccata 6 di centesimi. Per la giovane neozelandese si tratta del primo successo in Coppa del mondo, arrivato alla stessa età della pluvincitrice Shiffrin, che vinse nel 2012 lo slalom di Are. Robinson è la terza neozelandese a vincere una gara di Coppa del mondo. dopo Annelise Coberger e Claudia Riegler. La detentrice della sfera di cristallo, ha pagato pesantemente un errore nella seconda manche, frutto anche di un peggioramento della pista dopo lo stop di alcuni minuti causato dall’infortunio di Bernadette Schild, portata via in elicottero.



Il quinto posto di Fede



Da qui in poi, tutte le atlete in gara hanno perso molto, compresa Federica Brignone, che si è dovuta accontentare della quinta posizione finale. Un gran peccato, soprattutto dopo quanto fatto vedere nella manche della mattina, con il terzo posto provvisorio. L’unica a limitare i danni è stata la francese Tessa Worley, brava nell’aggiudicarsi il gradino più basso del podio.



Le altre azzurre



Francesca Marsaglia, nona nella prima manche, è stata la prima a risentire dell’infortunio della Schild: la piemontese di origine romane, sfortunatissima, ha concluso la gara in 26esima posizione. Meglio ha fatto Marta Bassino, decima, nonostante qualche errore di troppo. Irene Curtoni è finita al 21esimo posto mentre è da segnalare la buona prova di Roberta Melesi, 24esima, capace di conquistare i primi punti in Coppa del mondo. Nulla da fare invece per Sofia Goggia, che non è riuscita a qualificarsi alla seconda manche per soli 3 centesimi (32esima al traguardo): colpa di una pettorale molto alto (64) e di una prestazione non esaltante sul muro. Stesso destino anche per Roberta Midali e Karoline Pichler.



Domenica tocca ai maschi



Domenica l’appuntamento con il gigante maschile, prima manche alle 10 e seconda alle 13 (diretta Rai Sport). Sette gli azzurri al via, guidati dall’inossidabile Manfred Mölgg. «Ho perso del terreno in questa specialità l’anno passato ma sento di avere ancora la voglia e le capacità per recuperare - spiega il finanziere di San Vigilio di Marebbe -. Mi sono allenato bene in estate, le motivazioni sono alte e fino a quando mi sentirò competitivo ci proverò, sia in gigante che in slalom». Luca De Aliprandini sarà l’unico azzurro presente in primo gruppo: «Finalmente è arrivato il tempo di scendere in pista in una competizione vera - spiega il trentino -. L’appuntamento di Sölden è sempre particolare, le mie condizioni sono buone e la pista è dura sotto tanti punti di vista. Negli ultimi due anni non abbiamo corso, stavolta dovrebbe essere la volta buona e vogliamo farci trovare pronti».



Grande curiosità anche per vedere all’opera Dominik Paris, sinora impegnato solamente in sei prove di gigante in Coppa del mondo. «Mi sono allenato abbastanza bene in questa disciplina in estate e voglio provarci - dice il campione del mondo di superG -, ci sono le condizioni giuste. Lo farò a Sölden e anche nella prossima tappa di Beaver Creek, poi faremo il punto della situazione». Al cancelletto anche Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger e Hannes Zingerle.