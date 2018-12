Riva in lutto, è morto Gianni Asti

RIVA DEL GARDA. Lutto nel mondo dello sport rivano: è morto Gianni Asti, storico allenatore e direttore sportivo del Gs Riva. Nato a Torino nel 1947, dopo la carriera da giocatore aveva debuttato come allenatore a soli 28 anni, in A2 alla guida della sua Auxilium Torino, con la quale ha poi raggiunto più volte i playoff di Serie A1.Nel 1983-84, con Cantù, ha giocato la semifinale scudetto e anche il girone finale di Coppa dei Campioni. Ha allenato anche a Gorizia, Mestre e di nuovo a Torino, prima di approdare a Riva del Garda, prima come allenatore e quindi in qualità di direttore sportivo del Gs, con la squadra affidata a Billeri.