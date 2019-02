Pulcino d’Oro, Zanetti ha dato il “calcio d’inizio” 

MILANO. Javier Zanetti ha tenuto a battesimo la quinta edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, che è stata presentata nella Sala Palumbo de La Gazzetta dello Sport a Milano. La manifestazione riservata ai baby calciatori della categoria Pulcini – la cui fase finale si terrà in Trentino da giovedì 13 a domenica 16 giugno – si appresta a fare un nuovo salto di qualità e nel 2019 allargherà ulteriormente i propri orizzonti con le nuove fasi regionali sul territorio italiano e pure in Inghilterra, proseguendo nella propria opera di promozione dei veri valori dello sport e con l’impegno in favore della solidarietà, uno dei principi cardine dell’evento.



«I bambini devono poter sognare» ha raccontato in apertura della presentazione Javier Zanetti, che quest’anno scenderà in campo assieme alle circa 250 squadre che prenderanno parte al torneo con la Fondazione Pupi, la Onlus creata nel 2001 dal campione argentino dell’Inter e da sua moglie Paula con l’obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in modo da generare un modello di intervento in grado di promuovere la crescita dei settori sociali più vulnerabili. La Fondazione ha sede a Remedios de Escalada, provincia di Buenos Aires, dove sono operativi un centro di attenzione alla prima infanzia e un centro di educazione complementare, con 17 anni di vita. Le quote d’iscrizione versate da ognuna delle 250 società partecipanti, per un totale di oltre 3500 baby calciatori, andrà a sostenere la Fondazione Pupi, in particolare il progetto “Lo sport ci rende uguali”, che promuove l'attività sportiva come strumento per migliorare il comportamento e favorire l'integrazione.