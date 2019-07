Per la Dolomiti Energia esordio contro Pistoia

TRENTO. Comincia dalla BLM Group Arena il lungo viaggio della Dolomiti Energia Trentino nel campionato di Serie A 2019-20: il calendario completo diramato da Legabasket ha decretato le tappe del percorso che vedrà i ragazzi di coach Nicola Brienza impegnati per il sesto anno consecutivo nella massima serie nazionale.

La prima avversaria sarà Pistoia: contro i toscani, battuti in quattro dei cinque precedenti all'ombra del Bondone (l'ultima volta nell'Aquila Basket Earth Day), si gioca mercoledì 25 settembre.

La prima trasferta stagionale sarà al PalaBigi di Reggio Emilia nella seconda giornata in programma domenica 29 settembre contro la Reggiana dell'ex Buscaglia: i bianconeri dopo aver affrontato i vicecampioni d'Italia di Sassari a Trento (domenica 6 ottobre) giocheranno due partite consecutive in trasferta in terra lombarda (Brescia e Cantù).

Domenica 3 novembre, nella settima giornata, il turno di riposo della Dolomiti Energia: le altre date cerchiate di rosso sul calendario di squadra e tifosi sono la trasferta al Taliercio contro la Reyer Venezia (24 novembre, ritorno a Trento il 22 marzo), quella al Forum di Milano in aria natalizia (22 dicembre), l'arrivo di Teodosic e compagni virtussini alla BLM Group Arena (il 5 gennaio, nell'ultimo turno del girone di andata) e il debutto assoluto dei bianconeri in palazzetti "magici" come il PalaVerde di Treviso (1 marzo) e il PalaEur a Roma (11 aprile).

«Vedere sulla carta il percorso che ci attende è stimolante e mette molta carica e voglia di ripartire - commenta l'allenatore Nicola Brienza -: sappiamo che ogni partita sarà difficile, ogni avversaria ostica. Sono contento di poter iniziare in casa, sarebbe importante poter cominciare con il piede giusto davanti al nostro pubblico: e subito dopo incrociamo due squadre come Reggio Emilia e Sassari contro cui ci aspettano sfide davvero affascinanti. Fascino e alto livello di avversarie che non mancherà neanche nel periodo natalizio, con due trasferte toste contro Milano e Varese».