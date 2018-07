Per l’Italia di Pinamonti la sfida al Portogallo vale già la semifinale 

VAASA (FINALDIA). Dopo la vittoria nella partita d’esordio del campionato europeo contro i padroni di casa della Finlandia (1-0) con il trentino Andrea Pinamonti grande protagonista, la Nazionale Under 19 affronterà giovedì il Portogallo all’Elisa Stadion di Vaasa (ore 19.30 italiane - diretta su Rai Sport HD+). La situazione nel Gruppo A vede Italia e Portogallo appaiate al primo posto, dopo che i lusitani hanno battuto la Norvegia (3-1). La sfida di giovedì potrebbe essere decisiva per la sorte degli azzurrini in questo torneo continentale: con una vittoria l’Italia ipotecherebbe infatti l’accesso alle semifinali con una giornata di anticipo e la conseguente qualificazione al Mondiale Under 20 in programma il prossimo anno in Polonia.