Paris tutto d'oro, suo il superG mondiale

ARE. Era l'uomo più atteso e non ha tradito. Dominik Paris si è imposto nel difficilissimo supergigante mondiale di Are, che ha messo a dura prova tutti gli atleti presentatisi al cancelletto.

Il velocista della Val d'Ultimo, nonostante una visibilità ridotta, è riuscito a fare qualcosa in più rispetto alla concorrenza, tagliando il traguardo in 1:24.20. Alle sue spalle il francese Clarey e l'austriaco Kriechmayr, secondi a pari merito, staccati di appena 9 centesimi.

Alle spalle del podio Christof Innerhofer, quarto, con un ritardo di 35 centesimi dalla prima posizione.

Per Dominik Paris si tratta della seconda medaglia mondiale in carriera, dopo l'argento in discesa di Schladming 2013, la prima d'oro.