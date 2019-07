Palù di Giovo, "quarta de lui" con le foto di Gibo Simoni 

GIOVO. Dici Palù di Giovo e pensi al ciclismo. Sabato intorno alle 18 sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata a Gilberto Simoni, al palazzetto di via delle scuole, accanto alla mostra dedicata alla famiglia Moser. In paese c'è la tradizionale festa della “quarta de lui”. Ma siccome qui, all’imbocco della Val di Cembra, tradizione e sport vanno a braccetto, uno spazio importante è sempre dedicato al ciclismo, grazie all’impegno dell’Unione sportiva Montecorona. Sabato alle 15 si corre la gara dei Giovanissimi, domenica alle 17 il Trofeo “Giuseppe Pellegrini” degli Allievi. Il momento più atteso è però quello dedicato al “Gibo”. Sarà posizionato un pannello di sei metri per tre, con oltre 60 foto dei momenti più importanti della carriera di Simoni: dalle prime pedalate alle storiche vittorie al Giro d’Italia. D.E.