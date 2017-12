Nicola Fadanelli in Nazionale Under 18

LAVIS. Dopo un lungo percorso di stage e raduni, è finalmente arrivata la convocazione definitiva in Nazionale per Nicola Fadanelli, centrale classe 2002 e talento della Pallamano Pressano CR Lavis. Selezionato in estate per i primi raduni Under 16, data la giovane età, il giallonero ha mostrato subito le proprie qualità allo staff tecnico azzurro. Già alle finali nazionali Under18 di giugno, con ben tre anni di anticipo sull’età di categoria, il suo nome era stato notato dai tecnici federali, che ora lo hanno convocato con la Nazionale Under 18 per un prestigioso appuntamento. Si tratta della Sparkassen Cup, torneo internazionale per nazionali giovanili in programma a Merzig – in Germania – dal 27 al 30 dicembre prossimi.

Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Giuseppe Tedesco hanno appena concluso un raduno in cui hanno superato agevolmente l’Uzbekistan a Roma ed in 16 sono stati selezionati per la trasferta in Germania. L’esordio per l’Italia sarà proprio contro i coetanei padroni di casa tedeschi, fissato per mercoledì 27 alle 17.10. Seguiranno le altre gare del girone contro Svizzera e Bielorussia.