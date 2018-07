Mondiali giovanili: Renna secondo, sesti Zampiccoli-Fracassi

CORPUS CHRISTI (TEXAS/USA). Dopo il secondo giorno del Mondiale giovanile di vela a Corpus Christi, in Texas, è buono il bilancio della squadra italiana, che ha tutti i propri equipaggi nelle prime 10 posizioni.



Giorgia Speciale (SEF Stamura) balza in prima posizione nella classe RS:X femminile. Nella classifica maschile il trentino Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) resta saldamente al secondo posto con due secondi ed un terzo posto che scarta: ora sono 4 i punti che lo separano dal primo, l’americano Geronimo Nores, e ne vanta 3 sul terzo, il francese Fabien Pianazza.



Nei 420 maschili gli azzurri Matthias Menis e Nicolas Starc (SV Barcola e Grignano) dal secondo posto scivolano al quarto ad un solo punto dai terzi. Nei 420 femminili Giorgia Sinigoi e Sara Zuppin (YC Cupa/CN Sirena) sono seste con un quinto ed un terzo posto di giornata.



Sesti anche i ragazzi del 29er, i gardesani Federico Zampiccoli e Luca Fracassi (Circolo Vela Arco) che dal terzo posto scivolano qualche punto più giù per la giornata non eccezionale (18, 6, 12). I norvegesi passano in prima posizione, lasciando gli ex leader australiani Larkings/Davey in terza, mentre i neozelandesi Lardies/McKenzie restano secondi. In campo femminile Michelle Waink e Claudia Gambarin (CV Gargnano) restano quarte con i parziali di 4, 8 e 6. Norvegesi e russe, Andersen/Edland e Novikova/Sabirova, restano prime e seconde. Nei Nacra 15 Andrea Spagnolli e Giulia Fava (FV Malcesine/ AV Civitavecchia) sono ottavi con i parziali di 11, 4 e 10; gli argentini Romairone/Cittadini si issano al primo posto facendo passare i tedeschi Muhle/Mackenbrock al secondo mentre salgono sul podio i neozelandesi Greta Stewart e Tom Fyfe.



Nei Laser Radial maschili Guido Gallinaro (Fraglia Vela Riva) si riprende dalla bandiera nera patita nella prima prova della serie grazie allo scarto e al terzo e all’undicesimo posto di ieri ed è nono: la rimonta è lunga ma non impossibile. In testa troviamo il neozelandese Josh Amit, seguito dall’australiano Zac Littlewood e dall’argentino Juan Cardozo. Tra le ragazze Federica Cattarozzi (Circolo Vela Torbole) risale in decima posizione con i parziali di 12 e 7; in testa c’è l’americana Charlotte Rose seguita dall’olandese Emma Savelon e in terza posizione la russa Valeriya Lomatchenko.