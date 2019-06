Mondiali, esordio da sogno delle azzurre: 2-1 all'Australia

ROMA

VALENCIENNES. Nel debutto del Girone C dei Mondiali femminili di Francia2019, l’Italia del ct Bertolini ha battuto a Valenciennes l’Australia con il punteggio di 2-1.

Il ritmo è subito buono e le azzurre tengono testa alle più quotate avversarie, rispondendo con una conclusione di Mauro ad un’inzuccata di Kerr. All’11’ l’Italia trova anche la rete di Bonansea annullato per un off-side millimetrico, al 20’ Raso non riesce a deviare un tiro dalla distanza di Van Egmond. Al 22’ arriva la doccia fredda per le azzurre: capitan Gama trattiene in area Kerr facendola cadere, rigore netto che la stella ’aussiè si fa parare da Giuliani per poi trafiggerla sul conseguente tap-in. L’Italia subisce il colpo e l’Australia chiude il tempo in attacco: brava Giuliani a sventare uno stacco di Logarzo, che nel finale si fa ancora minacciosa di testa.

Nella ripresa l’Italia cerca subito il pareggio e lo trova all’11’ con Bonansea, che stavolta in posizione regolare entra in area e supera e batte Williams. Kerr si vede annullare una rete per off-side, le azzurre lamentano un fallo di mano in area avversaria ma il Var non le accontenta. Ancora una rete non convalidata all’Italia al 36’: Sabatino è in off-side al momento del tiro che si stampa sul palo, inutile il tap-in vincente. Nel finale gli schemi saltano e le due squadre danno tutto per incassare l’intera posta in palio, anche se la quasi totalità delle occasioni risulta ’macchiatà da fuorigioco. La difesa azzurra tiene senza sbandare, anche se nel recupero le australiane mettono sotto pressione le italiane, sempre attente e decise con le chiusure di Gama e i pugni di Giuliani. All’ultimo secondo, arriva addirittura il 2-1 azzurro con uno stacco di Bonansea, che firma così una doppietta.

Venerdì 14 giugno, a Reims (ore 18), secondo match per la Nazionale tricolore contro la Giamaica.

"Grandi ben fatto !!! Complimenti per un esordio fantastico e pieno di emozioni", è il twitter di complimenti che il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha inviato alle azzurre subito dopo il successo contro l'Australia nel debutto in Coppa del Mondo.