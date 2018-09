Merli trionfa in Sicilia

Christian Merli sale sul primo gradino del podio nella 64ª Coppa Nissena, penultimo atto del Campionato Italiano Velocità in Montagna a Caltanissetta al volante dell’Osella FA30 Zytek LRM. Alle sua spalle Omar Magliona con la Norma M20 FC e Domenico Cubeda con l’altra FA30. Nemmeno l’attimo per festeggiare il titolo di campione d’Europa, che il portacolori del Team Blue City Motorsport s’è rituffato nel tricolore, dove ha dominato Gara 1 al Nevegal, Verzegnis, Coppa Teodori, in Bondone, Sarnano, Erice e Coppa Nissena, mentre a Fasano, Morano, Gubbio e Pedavena era assente per la concomitanza con l’Europeo. Ora la classifica provvisoria vede Merli in vetta con 150 punti con Magliona a quota 142 e Cubeda con 129.

Il commento di Christian

“Ovviamente contento, anche se la stagione non è terminata. Sesta vittoria in sette round del tricolore. È stata una bella gara ed era importante non commettere errori. I miei diretti avversari sono agguerriti ed il campionato si deciderà all’ultimo metro della Luzzi Sambucina a Cosenza il 7 ottobre. Sabato mattina pioveva ed ero preoccupato, visto che qui ero assente dal 2015. Poi siamo saliti sull’umido ed infine è arrivato il sole. Quindi abbiamo apportato piccole modifiche e tutto è andato alla perfezione”.