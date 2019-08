Mercoledì a Borgo la pedalata con Trentin

BORGO VALSUGANA. Fresco di vittoria al Tour de France e di accordo contrattuale per le prossime due stagioni con il CCC Team, Matteo Trentin si godrà mercoledì l’abbraccio dei tifosi nella tradizionale pedalata organizzata dal suo Fans Club. L’appuntamento è per le 17.30, a Borgo Valsugana, in piazzale Dante Alighieri (davanti al Bar Cusso). Sarà una bella occasione per augurare al ciclista valsuganotto un buon campionato europeo.