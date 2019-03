Medaglie tricolori per Salvadori, Daprà, Ventura e Ferrari

MADONNA DI CAMPIGLIO. Anna Comarella e Francesco De Fabiani si sono infilati al collo la medaglia d’oro ai campionati italiani delle lunghe distanze in tecnica classica andati in scena a Campo Carlo Magno, dove Giandomenico Salvadori e Simone Daprà hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria Senior e Under 23, con Paolo Ventura bronzo sempre tra gli Under 23 e Matteo Ferrari terzo nella mass start Aspiranti.



Nella 30 km Senior femminile, la cortinese Anna Comarella ha attaccato a metà gara e ha chiuso in solitaria in 1h18’46”, prima anche tra le Under 23. Seconda piazza per Elisa Brocard, a 1’35, terza Sara Pellegrini a 1’51”. Medesimo epilogo per la 50 km Senior maschile, con Francesco De Fabiani che ha rotto gli indugi a metà gara ed è andato a imporsi con il tempo di 1h57’14”. Secondo il primierotto Giandomenico Salvadori, a 1’17”, e bronzo per Dietmar Nöckler a 1’24”. Il titolo italiano Under 23 è andato a Lorenzo Romano (Carabinieri), che in volata ha preceduto i trentini Simone Daprà e Paolo Ventura.



Passando alle categorie giovanili, la mass start Under 18 maschile è stata vinta dal veneto di Boscochiesanuova Pietro Pomari, che ha coperto i 15 km di gara in 39’31”, con Andrea Gartner (Friuli) argento a 3”6 e Matteo Ferrari terzo a 3”9, battuto di poco nello sprint per la piazza d’onore. Al femminile, invece, ha primeggiato la valdostana Beatrice Bastrentaz (33’49”), con Silvia Campione della Cauriol prima delle trentine, dodicesima. Nella categoria Under 20 maschile, Davide Graz (Friuli) è riuscito a staccare tutti i suoi avversari, primo in 1h09’21” con 1’20” di vantaggio sul compagno squadra Luca Del Fabbro. Quarto Davide Facchini delle Fiamme Gialle, a 8” dal podio, quinto Stefano Dellagiacoma. Fra le pari età il titolo è andato alla valdostana Emilie Jeantet (40’48”), con la fiemmese Nicole Monsorno quinta a 1’29”. Fra gli Under 16, infine, i migliori dei trentini sono stati Sabrina Nicolodi del Fiavé (22esima) e Denis Doliana (7°). L.F.