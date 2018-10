Matteo Osler è quarto alla Dunlop Cup 

LEVICO TERME. Splendido quarto posto (addirittura il secondo tra gli Over 30) per il levicense Matteo Osler alla Dunlop Cup della classe 600, che ha visto sul podio il terzetto tutto Yamaha di Nicola Scienza (primo), Alberto Sacchi (secondo) e Luca Dal Canuto (terzo). In sella alla sua Kawasaki ZX6R, il 39enne del Moto Club Egna è stato protagonista di una splendida stagione, culminata nei due terzi posti conquistati al Mugello, ad aprile ed in agosto.





«La stagione è partita molto bene, con il terzo posto al Mugello, con gara bagnata – racconta Osler – Alla seconda gara eravamo belli carichi, ma purtroppo sono caduto al terzo giro mentre ero in quarta posizione, al curvone veloce, a circa 230 km/h. Solo un dito rotto, ma con la moto da sistemare alla svelta per la gara successiva, tre settimane dopo. A Vallelunga, dopo aver battagliato per il secondo posto tutta la gara, all’ultimo giro vengo infilato e mandato largo da un avversario che mi fa perdere tre posizioni e finisco solo quinto. Alla quarta gara, ancora al Mugello, dopo una bella rimonta finisco quarto con davanti due wild card, che non prendono punti per il campionato, e quindi secondo. In agosto sempre al Mugello finisco terzo, ancora su pista bagnata, dopo più di mezza gara al comando. Purtroppo, al penultimo giro, a causa di un’imbarcata, ho perso un po’ di feeling e mi sono fatto superare dai miei avversari».



«Le ultime due gare sono state disputate nello stesso weekend, una al sabato e l’altra alla domenica – spiega ancora il pilota levicense – Alla partenza di gara 1 mi sono ritrovato quarto alla prima curva e sono riuscito a tenere la posizione fino a fine gara, anche qui due wild card che non prendevano punti mi hanno regalato la seconda posizione degli iscritti al trofeo. Gara 2 ci vede ancora in lotta in tre per il secondo, terzo e quarto posto della classifica finale del trofeo, mentre il primo era già matematicamente assegnato a Nicola Scienza: dopo una partenza simile a gara 1 e la prima parte di gara in quarta posizione, perdo il feeling sul posteriore, inizio a girare qualche decimo più alto e chiudo sesto assoluto e quarto degli iscritti al trofeo, piazzamento che mi vale il quarto posto finale nella Dunlop Cup 2018 classe 600».



Osler ringrazia Walter Begher per l’assistenza in pista e fuori, il Moto Club Egna-Neumarkt, Stefano Pedrini che partecipa al Dunlop classe 1000 per i consigli e Matteo Bleggi di BiemmeMoto.



