Mass Start di skiroll in Val di Fiemme all'altoatesino Tanel

TRENTO. Apoteosi azzurra oggi in Val di Fiemme, in Trentino, in occasione della Mass Start di Coppa del Mondo di skiroll, con i successi personali del bolzanino Matteo Tanel (senior maschi), in bagarre davanti allo slovacco Jan Koristek e al russo Evgenj Dementiev, della trevigiana Lisa Bolzan (senior donne) sull'altra slovacca Alena Prochazkova e sulla ceca Sandra Schuetzova.

Fra gli junior il bergamasco Angelo Buttironi è partito come un fulmine ed è arrivato in solitaria sul traguardo di Ziano di Fiemme, davanti allo svedese Johan Ekberg e al lettone Raimo Vigants. Unica soddisfazione straniera per l'imprendibile svedese Moa Hansson, conquistata però sulle brave azzurre Alba Mortagna e Chiara Becchis.

Domani si replica - a partire dalle 9 - per i titoli di Coppa del Mondo con arrivo sull'Alpe Cermis, la conclusione del challenge Guide World Classic Tour con svariati protagonisti al via tra i quali Gjerdalen e Kowalczyk, e i numerosi amatori che affolleranno l'evento del comitato Fiemme Ski World Cup.