Martina Peterlini sfiora la top ten in Coppa Europa a Obdach

ODBACH (AUSTRIA). Una bella iniezione di fiducia per i Mondiali. Lara Della Mea si classifica al quarto posto nello slalom di Coppa Europa disputato a Obdach, in Austria, e va in testa alla classifica di specialità. Gara in rimonta, quella della friulana, che nella prima manche era ottava a 66 centesimi dalla ceca Gabriela Capova e alla fine chiude con 55 centesimi di distacco dalla vincitrice Katharina Huber e a soli 27 dal podio, completato dalla stessa Capova e dalla svedese Wikstroem. Della Mea, che era andata a punti nell'ultimo slalom di Coppa del mondo a Maribor, scavalca così Marlene Schmotz, assente, e con 266 punti (contro i 219 della rivale tedesca) balza al comando della graduatoria di slalom di Coppa Europa.



Piccola delusione per la roveretana Martina Peterlini, che perde cinque posizioni nella seconda manche e chiude 11esima, a punti anche Marta Rossetti, 21esima, e Anita Gulli, 24esima. Azzola ha chiuso al 34esimo posto, tutte fuori nellla seconda manche le altre azzurre, Petra Unterholzner, Carlotta Saracco, Roberta Midali, Vera Tschurtschenthaler e Martina Perruchon.



Prima top ten stagionale per Giordano Ronci, il miglior azzurro nello slalom di Coppa Europa disputato a Gstaad, in Svizzera. Il 26enne portacolori dell’Esercito si è classificato al nono posto rimontando cinque posizioni nella seconda manche e chiudendo a 1”22 dal croato Istok Rodes, al secondo trionfo dopo quello di Obereggen. Simon Maurberger, quinto dopo la prima manche, ha tirato un po’ il freno in quella successiva e ha perso qualche posizione, finendo undicesimo a 1”27 e perdendo il primato della classifica di specialità a favore del norvegese Timon Haugan, quarto alle spalle del russo Alexander Khoroshilov e del norvegese Jonathan Nordbotten. È andata peggio ad Alex Vinatzer, che era sesto a metà gara e poi è uscito nella seconda manche. Tra gli altri azzurri, in zona punti Fabian Bacher, 18esimo, Francesco Gori, 21esimo, e Hans Vaccari, 24esimo. Fuori dai trenta il trentino Andrea Ballerin.